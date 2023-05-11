Султанова (Зубаирова) Галима Гайзулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Зубаирова) Галима Гайзулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1937

Сын: Султанов Асхат Миниахметович

Отец ребёнка: Султанов Миниахмет Хабраевич

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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