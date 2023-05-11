Султанова (Зубаирова) Галима Гайзулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1937
Сын: Султанов Асхат Миниахметович
Отец ребёнка: Султанов Миниахмет Хабраевич
Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно