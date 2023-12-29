Переслегин Ареф Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереслегин Ареф Афанасьев

Переслегин Ареф Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Переслегин Афанасий Дмитриев

Мать: Переслегина Авдотья Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1798

Жена: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
24.01.1800

Дочь: (Переслегина) Марья Арефова

Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
01.02.1801

Сын: Переслегин Фёдор Арефов

Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
26.03.1804

Сын: Переслегин Иван Арефов

Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
28.12.1805

Сын: Переслегин Василий Арефов

Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
28.01.1807

Сын: Переслегин Василий Младший Арефов

Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
28.05.1808

Дочь: (Переслегина) Федосья Арефова

Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
18.07.1809

Дочь: (Переслегина) Пелагея Арефова

Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Смерть
1845

Мы используем куки для улучшения работы сайта.