Переслегин Ареф Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1798
Рождение ребёнка
24.01.1800
Дочь: (Переслегина) Марья Арефова
Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
01.02.1801
Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
26.03.1804
Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
28.12.1805
Сын: Переслегин Василий Арефов
Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
28.01.1807
Сын: Переслегин Василий Младший Арефов
Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
28.05.1808
Дочь: (Переслегина) Федосья Арефова
Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
18.07.1809
Дочь: (Переслегина) Пелагея Арефова
Мать ребёнка: Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Смерть
1845