Самадова Саялы Самад кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самадова Саялы Самад кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1965

Сын: Заманов Айдин Муса оглы

Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заманов Аладин Муса оглы

Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заманов Гахраман Муса оглы

Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заманов Нураддин Муса оглы

Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заманов Зирадин Муса оглы

Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заманова Пакиза Муса кызы

Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы

Смерть
Неизвестно
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