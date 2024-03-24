Самадова Саялы Самад кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1965
Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заманов Гахраман Муса оглы
Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заманов Нураддин Муса оглы
Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заманов Зирадин Муса оглы
Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заманова Пакиза Муса кызы
Отец ребёнка: Заманов Муса Гахраман оглы
Смерть
Неизвестно