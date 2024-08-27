Никифорова Наталья
Место рождения
Дата рождения17.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1877 ст.
Отец: Михайлов Никифор
Мать: Ларионова Устина
Бракосочетание
17.02.1899 ст.
Муж: Емельянов Максим
Рождение ребёнка
28.03.1900 ст.
Сын: Максимов Николай
Отец ребёнка: Емельянов Максим
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.
Дочь: Максимова Анна
Отец ребёнка: Емельянов Максим
Рождение ребёнка
21.02.1906 ст.
Дочь: Максимова Антонина
Отец ребёнка: Емельянов Максим
Смерть
Неизвестно