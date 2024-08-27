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Никифорова Наталья

Место рождения

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1877 ст.

Отец: Михайлов Никифор

Мать: Ларионова Устина

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
17.02.1899 ст.

Муж: Емельянов Максим

Рождение ребёнка
28.03.1900 ст.

Сын: Максимов Николай

Отец ребёнка: Емельянов Максим

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.

Дочь: Максимова Анна

Отец ребёнка: Емельянов Максим

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1906 ст.

Дочь: Максимова Антонина

Отец ребёнка: Емельянов Максим

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Смерть
Неизвестно

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