(Давыдова) Алефтина Васильевна
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения13.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1904
Алевтина | Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастерового Николая Иоанн... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1904 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
18.07.1904
Смерть
Неизвестно