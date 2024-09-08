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(Давыдова) Алефтина Васильевна

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

13.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1904

Отец: Давыдов Василий Иванович

Мать: (Механошина) Наталья Матвеевна

Алевтина | Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастерового Николая Иоанн... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1904 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
18.07.1904
Смерть
Неизвестно

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