Нестеренко Лидия Павловна
Место рожденияКаменка
Дата рождения16.08.1929
Дата смерти05.09.2113
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929
Каменка
Рождение ребёнка
23.07.1954
Сын: Бобриков Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Бобриков Валентин Михайлович
Бракосочетание
13.10.1954
Рождение ребёнка
23.04.1956
Сын: Бобриков Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Бобриков Валентин Михайлович
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
05.09.2113
Елец, город Елец, Липецкая область