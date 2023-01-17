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Нестеренко Лидия Павловна

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

16.08.1929

Дата смерти

05.09.2113

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929

Отец: Нестеренко Павел Леонтьевич

Мать: Нестеренко Ольга Матвеевна

Каменка
Рождение ребёнка
23.07.1954

Сын: Бобриков Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Бобриков Валентин Михайлович

Иркир, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
13.10.1954

Муж: Бобриков Валентин Михайлович

Иркир, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.04.1956

Сын: Бобриков Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Бобриков Валентин Михайлович

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
05.09.2113
Елец, город Елец, Липецкая область
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