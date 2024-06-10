Полозов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Полозов Александр Амвросиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Атамасова (Полозова) Евдокия Викторовна
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Полозов Николай Викторович
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Полозов (Полозов) Харитиния Викторовна
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Полозова (Полозова) Ульяна Викторовна
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Полозова (Полозова) Марфа Викторовна
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Полозов Григорий Викторович
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна