Полозов Виктор Александрович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полозов Виктор Александрович

Место рождения

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Полозов Александр Амвросиев

Мать: не указана

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Петр Викторович

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Атамасова (Полозова) Евдокия Викторовна

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Полозов Николай Викторович

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Полозов (Полозов) Харитиния Викторовна

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Полозова (Полозова) Ульяна Викторовна

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Полозова (Полозова) Марфа Викторовна

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Полозов Григорий Викторович

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Полозов Иван Викторович

Мать ребёнка: Полозова Елена Тимофеевна

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край

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