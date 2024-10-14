Анна Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Фролович1741 г.р.
Дети
Василий Васильевич1769 г.р.
Ксения Васильевна1771 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фролович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фролович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Фролович
Смерть
Неизвестно