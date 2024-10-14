Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Фролович1741 г.р.
Дети
Василий Васильевич1769 г.р.
Ксения Васильевна1771 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фролович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фролович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Фролович

Смерть
Неизвестно

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