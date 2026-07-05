Ревякина (Селищева) Евдокия Васильевна 01.03.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ревякина (Селищева) Евдокия Васильевна

Автор
АВ
Ваганов А.

женский, родилась 01.03.1910 ст., Замарайка, Воловский муниципальный район, Липецкая область

умерла 16.02.1980, Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Супруги
Ревякин Фрол Петрович1909 г.р.
Дети
Ревякин Владимир Фролович22.01.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Замарайка, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
11.04.1933

Муж: Ревякин Фрол Петрович

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
22.01.1954

Сын: Ревякин Владимир Фролович

Отец ребёнка: Ревякин Фрол Петрович

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Смерть
16.02.1980
Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

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