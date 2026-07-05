Ревякина (Селищева) Евдокия Васильевна
женский, родилась 01.03.1910 ст., Замарайка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
умерла 16.02.1980, Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Супруги
Ревякин Фрол Петрович1909 г.р.
Дети
Ревякин Владимир Фролович22.01.1954 г.р.
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Комментарий
Рождение
01.03.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Замарайка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.04.1933
Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.01.1954
Сын: Ревякин Владимир Фролович
Отец ребёнка: Ревякин Фрол Петрович
Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
16.02.1980
Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край