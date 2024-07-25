Федора Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: ?
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Дочь: Харитина Аристарховна
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Дочь: Марфа Аристарховна
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Дочь: Евдокия Аристарховна
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Сын: Лебедев Даниил Аристархович
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Дочь: Татьяна Аристарховна
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Сын: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Дочь: Агафья Аристарховна
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Сын: Решунов (Лебедев) Андрей Аристархович
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Сын: Павел
Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич