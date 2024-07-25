Федора Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Харитина Аристарховна

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Марфа Аристарховна

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Аристарховна

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Лебедев Даниил Аристархович

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Аристарховна

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Агафья Аристарховна

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Решунов (Лебедев) Андрей Аристархович

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Павел

Отец ребёнка: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Смерть
1910

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