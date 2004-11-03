Крашенинникова (Быковская) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1921
Дата смерти03.11.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Крашенинников Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалина Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Крашенинников Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2004