Крашенинникова (Быковская) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова (Быковская) Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1921

Дата смерти

03.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1921

Отец: Быковский Афанасий Ульянович

Мать: Быковская Дарья Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Крашенинников Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалина Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Крашенинников Виктор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Виктор Георгиевич

Смерть
03.11.2004
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