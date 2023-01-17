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Тюшкевич Павел Викторович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

26.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1986

Отец: Тюшкевич Виктор Иванович

Мать: Тюшкевич Галина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
01.11.2008

Жена: Тюшкевич Вера Дмитриевна

Байкальск, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.04.2009

Сын: Тюшкевич Евгений Павлович

Мать ребёнка: Тюшкевич Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.09.2014

Сын: Тюшкевич Андрей Павлович

Мать ребёнка: Тюшкевич Вера Дмитриевна

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