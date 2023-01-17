Тюшкевич Павел Викторович
Место рождения
Дата рождения26.05.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1986
Отец: Тюшкевич Виктор Иванович
Мать: Тюшкевич Галина
Бракосочетание
01.11.2008
Жена: Тюшкевич Вера Дмитриевна
Байкальск, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.04.2009
Сын: Тюшкевич Евгений Павлович
Мать ребёнка: Тюшкевич Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.09.2014
Мать ребёнка: Тюшкевич Вера Дмитриевна