Захарин Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарин Игорь Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарин Виктор Павлович

Мать: Захарина Вера Андреевна

Бракосочетание
2010

Жена: Захарина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Илья Игоревич

Мать ребёнка: Захарина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарина Ангелина Игоревна

Мать ребёнка: Захарина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарина Александра Игоревна

Мать ребёнка: Захарина Ольга Ивановна

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