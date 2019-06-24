Захарин Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарин Виктор Павлович
Мать: Захарина Вера Андреевна
Бракосочетание
2010
Жена: Захарина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарина Ангелина Игоревна
Мать ребёнка: Захарина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарина Александра Игоревна
Мать ребёнка: Захарина Ольга Ивановна