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Орлова Устинья Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Орлов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Орлов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.02.1836

Сын: Орлов Федор Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Орлова) Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Орлов Петр Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Орлова) Марина Егоровна

Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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