Орлова Устинья Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1836
Сын: Орлов Федор Егорович
Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Орлова) Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Орлов Петр Егорович
Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Орлова) Марина Егоровна
Отец ребёнка: Орлов Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно