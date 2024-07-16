Галимьянова Нафуза Ягофаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Лилия Галихановна
Отец ребёнка: Галлимьянов Галихан Галиханович
Рождение ребёнка
09.05.?
Сын: Галимьянов Альберт Галиханович
Отец ребёнка: Галлимьянов Галихан Галиханович
Рождение ребёнка
22.02.1967
Сын: Галимьянов Эдуард Галиханович
Отец ребёнка: Галлимьянов Галихан Галиханович
Смерть
Неизвестно