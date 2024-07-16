Галимьянова Нафуза Ягофаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимьянова Нафуза Ягофаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Лилия Галихановна

Отец ребёнка: Галлимьянов Галихан Галиханович

Рождение ребёнка
09.05.?

Сын: Галимьянов Альберт Галиханович

Отец ребёнка: Галлимьянов Галихан Галиханович

Рождение ребёнка
22.02.1967

Сын: Галимьянов Эдуард Галиханович

Отец ребёнка: Галлимьянов Галихан Галиханович

Смерть
Неизвестно

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