Эйзенцеммер (Eisenzaemmer) Анна Ева (Anna Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйзенцеммер (Eisenzaemmer) Анна Ева (Anna Eva)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.10.1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1732

Муж: Рейхерт Блазиус

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1742

Сын: Рейхерт Иоганнес Теобальд

Отец ребёнка: Рейхерт Блазиус

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.10.1777
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
31.10.1777
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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