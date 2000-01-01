Эйзенцеммер (Eisenzaemmer) Анна Ева (Anna Eva)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.10.1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1732
Муж: Рейхерт Блазиус
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.06.1742
Сын: Рейхерт Иоганнес Теобальд
Отец ребёнка: Рейхерт Блазиус
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.10.1777
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
31.10.1777
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция