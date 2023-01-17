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Перов Антон Юрьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1988

Отец: Перов Юрий Викторович

Мать: Перова Людмила Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
1988
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.2005

Сын: Лузанов Эренцен Арсланович

Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Военная служба
С ?.06.2006 по ?.10.2006
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Войсковая часть 73864 - 419-ый гвардейский учебный мотострелковый ордена Александра Невского полк. Место где ты постигаешь азы управления отделением мотострелков на БМП-2, но в конце в твоей голове ос... Показать все
Военная служба
С ?.11.2006 по ?.06.2008
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Дальше - больше. Славный 450 мотострелковый полк при УЦ "Выстрел", где проходят подготовку и обучение офицерский состав, в том числе из иностранных государств. В какой то момент там даже засветились п... Показать все
Бракосочетание
25.06.2013

Жена: Перова Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.2015

Сын: Перов Богдан Антонович

Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Родился очень слабым, но терпеливым и с огромным желанием жить. В утробе наглотался меконий и месяц лежал в интенсиве. Мы очень боялись потерять тебя Бодася.
Рождение ребёнка
29.04.2019

Сын: Перов Олег Антонович

Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.2020

Сын: Перов Ярослав Антонович

Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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