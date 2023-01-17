Перов Антон Юрьевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1988
Отец: Перов Юрий Викторович
Крещение
1988
Рождение ребёнка
28.12.2005
Сын: Лузанов Эренцен Арсланович
Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Военная служба
С ?.06.2006 по ?.10.2006
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Войсковая часть 73864 - 419-ый гвардейский учебный мотострелковый ордена Александра Невского полк. Место где ты постигаешь азы управления отделением мотострелков на БМП-2, но в конце в твоей голове ос... Показать все
Военная служба
С ?.11.2006 по ?.06.2008
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Дальше - больше. Славный 450 мотострелковый полк при УЦ "Выстрел", где проходят подготовку и обучение офицерский состав, в том числе из иностранных государств. В какой то момент там даже засветились п... Показать все
Бракосочетание
25.06.2013
Рождение ребёнка
25.06.2015
Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна
Родился очень слабым, но терпеливым и с огромным желанием жить. В утробе наглотался меконий и месяц лежал в интенсиве. Мы очень боялись потерять тебя Бодася.
Рождение ребёнка
29.04.2019
Сын: Перов Олег Антонович
Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.2020
Мать ребёнка: Перова Екатерина Николаевна