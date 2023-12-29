Свешникова (Свешникова) Пелагея Гавриловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1786
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Свешникова) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Свешников Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Свешников Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Свешникова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Свешников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Свешникова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Свешникова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Свешникова) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович