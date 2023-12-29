Свешникова (Свешникова) Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Пелагея Гавриловна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1804

Муж: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Свешникова) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Свешников Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Свешников Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Свешникова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Свешников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Свешникова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Свешникова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Свешникова) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Петрович

Смерть
1842

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