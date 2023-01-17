Тюльпанова (Баранова) ОЛЬГА Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанова (Баранова) ОЛЬГА Юрьевна

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Место рождения

Мыски, Мысковский, Кемеровская область

Дата рождения

02.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1960

Отец: Баранов Юрий Николаевич

Мать: Баранова Фрида Ивановна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Бракосочетание
13.10.1979

Муж: Тюльпанов Виктор Владимирович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1983

Сын: Тюльпанов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Тюльпанов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
15.08.1988

Дочь: Тюльпанова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Тюльпанов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Виктор Владимирович

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