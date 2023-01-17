Тюльпанова (Баранова) ОЛЬГА Юрьевна
Место рождения
Дата рождения02.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1960
Отец: Баранов Юрий Николаевич
Мать: Баранова Фрида Ивановна
Бракосочетание
13.10.1979
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1983
Сын: Тюльпанов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Тюльпанов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
15.08.1988
Дочь: Тюльпанова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Тюльпанов Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно