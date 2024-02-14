Минеев Леонид
Место рожденияс.Каран Чишминского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Минеев Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно