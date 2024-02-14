Минеев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Леонид

Место рождения

с.Каран Чишминского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Минеев Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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