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Федякова Зинаида Трофимова

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

09.10.1910

Дата смерти

11.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910

Отец: Федяков Трофим Симеонов

Мать: Федякова Фекла Петрова?

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 октября 1910 г Деревни Мошкиной крестьянин Трофим Симеонов Федяков и законная его жена Фекла (Петрова?) лист поврежден, отчество сложночитаемо, оба православные Восприемники: той же ... Показать все
Смерть
11.06.1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 11-13 июня 1911г Деревни Мошкиной крестьянина Трофима Симеонова Федякова дочь Зиновия 10 месяцев от поноса
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