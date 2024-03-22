Федякова Зинаида Трофимова
Место рождения
Дата рождения09.10.1910
Дата смерти11.06.1911
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910
Отец: Федяков Трофим Симеонов
Мать: Федякова Фекла Петрова?
ГАСО ф6 о17 9-10 октября 1910 г Деревни Мошкиной крестьянин Трофим Симеонов Федяков и законная его жена Фекла (Петрова?) лист поврежден, отчество сложночитаемо, оба православные Восприемники: той же ... Показать все
Смерть
11.06.1911
ГАСО ф6 о17 11-13 июня 1911г Деревни Мошкиной крестьянина Трофима Симеонова Федякова дочь Зиновия 10 месяцев от поноса