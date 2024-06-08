Росляков Иван Иванович ?.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Росляков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1950

Отец: Росляков Иван

Мать: Рослякова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослякова (Малеванчннко) Тамара Павловна

Рождение ребёнка
15.01.1971

Сын: Росляков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Рослякова (Малеванчннко) Тамара Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер
Рождение ребёнка
10.07.1973

Дочь: Рослякова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Рослякова (Малеванчннко) Тамара Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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