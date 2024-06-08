Росляков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1950
Отец: Росляков Иван
Мать: Рослякова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1971
Сын: Росляков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Рослякова (Малеванчннко) Тамара Павловна
Умер
Рождение ребёнка
10.07.1973
Дочь: Рослякова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Рослякова (Малеванчннко) Тамара Павловна
Смерть
Неизвестно