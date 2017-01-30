Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1938

Дата смерти

30.01.2017

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938

Отец: Смородинов Иван Прокопьевич

Мать: Смородинова (Афанасьева) Фёкла Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван

Рождение ребёнка
05.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
29.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван

Смерть
30.01.2017

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