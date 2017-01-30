Козлова (Смородинова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1938
Дата смерти30.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван
Рождение ребёнка
05.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
29.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Иван
Смерть
30.01.2017