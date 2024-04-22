Вьялкин Борис Матвеевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926
Отец: Вьялкин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1949
Сын: Вьялкин Григорий Борисович
Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1951
Сын: Вьялкин Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна
Рождение ребёнка
19.03.1954
Дочь: Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1956
Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1958
Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна
Рождение ребёнка
06.07.1960
Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно