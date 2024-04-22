Вьялкин Борис Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкин Борис Матвеевич

Вьялкин Борис Матвеевич

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926

Отец: Вьялкин Матвей Иванович

Мать: Вьялкина Евдокия Петровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1949

Сын: Вьялкин Григорий Борисович

Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна

Рождение ребёнка
27.08.1951

Сын: Вьялкин Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна

Рождение ребёнка
19.03.1954

Дочь: Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1956

Сын: Вьялкин Игорь Борисович

Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна

Рождение ребёнка
22.03.1958

Сын: Вьялкин Олег Борисович

Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1960

Сын: Вьялкин Виктор Борисович

Мать ребёнка: Вьялкина Антонина Александровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close