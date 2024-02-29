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Пономарев Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1845 и 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1846

Отец: Пономарев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Пономарева Капитолина Александровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1880

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1883

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Пономарев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1888

Сын: Пономарев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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