Пономарев Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1845 и 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1846
Отец: Пономарев Григорий
Бракосочетание
10.02.1880
Рождение ребёнка
17.11.1880
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1883
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Пономарев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна
Рождение ребёнка
23.11.1888
Сын: Пономарев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Капитолина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно