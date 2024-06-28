Соколов Феодор Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Феодор Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Феодорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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