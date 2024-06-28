Соколов Феодор Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Феодорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно