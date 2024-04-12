Останина (Астафьева) Анна Андрияновна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Астафьев Андриан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Останина Евфросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Останин Григорий
Рождение ребёнка
05.12.1925
Дочь: Попкова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Останин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Останин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонович Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Останин Григорий
Смерть
1885
Челябинск, Челябинский, Челябинская область