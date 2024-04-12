Останина (Астафьева) Анна Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Астафьева) Анна Андрияновна

Место рождения

Кипель, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Астафьев Андриан

Мать: не указана

Кипель, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Останина Евфросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Останин Григорий

Рождение ребёнка
05.12.1925

Дочь: Попкова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Останин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Останин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонович Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Останин Григорий

Смерть
1885
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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