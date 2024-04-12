Владимиръ Феодоровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиръ Феодоровъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1812 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Феодоръ

Мать: не указана

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
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