Фонарев Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Зубов Николай Григорьев
Мать: Марья Петровна
Военная служба
1812
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фонарева Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Фонарев Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фонарева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно