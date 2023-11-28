Фонарев Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонарев Иван Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Зубов Николай Григорьев

Мать: Марья Петровна

Военная служба
1812
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фонарева Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Фонарев Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фонарева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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