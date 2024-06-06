Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Градов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Градов Василий Алексеевич
Метрика с. Красильники Воспреемники: Борис Сергеевич (Головнин) Елена Константиновна Головнина
Рождение ребёнка
12.08.1891
Дочь: Градова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Градов Василий Алексеевич
Метрика с. Красильники Воспреемники: с. Рубецкого Касимовского уезда дер. Макшеевой Федор Дмитриевич Кондрашин и кр-ка с. Красильников Евдокия Павловна Фетисова
Рождение ребёнка
02.05.1893
Дочь: Градова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Градов Василий Алексеевич
Метрика с. Красильники ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ из с. Перевлеса Василий Алексеевич Градов Воспреемники: Касимовского уезда с. Рубецкого Федор Дмитриевич Кондрашов с. Половского Ирина Кондратьевна Боброва
Смерть
Неизвестно