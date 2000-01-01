Первушина (Грачева) Александра Никифоровна
Место рожденияекатеринбург, Свердловская обл. Russia
Дата рождения15.04.1846
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1846
Отец: Грачев Никифор Алексеевич
Мать: не указана
екатеринбург, Свердловская обл. Russia
Бракосочетание
09.11.1864
Рождение ребёнка
25.06.1870
Сын: Первушин Павел Степанович
Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихвариани Глафира Степановна
Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Степановна
Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талыкова Мария Степановна
Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Людмила Степановна
Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович