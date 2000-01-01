Первушина (Грачева) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Грачева) Александра Никифоровна

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Место рождения

екатеринбург, Свердловская обл. Russia

Дата рождения

15.04.1846

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1846

Отец: Грачев Никифор Алексеевич

Мать: не указана

екатеринбург, Свердловская обл. Russia
Бракосочетание
09.11.1864

Муж: Первушин Степан Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1870

Сын: Первушин Павел Степанович

Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихвариани Глафира Степановна

Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Степановна

Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талыкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Людмила Степановна

Отец ребёнка: Первушин Степан Иванович

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