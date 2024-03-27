Бедретдинова Бибисара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедретдинова Бибисара

Бедретдинова Бибисара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1913

Дата смерти

29.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедретдинов Рафек

Отец ребёнка: Бедретдинов Билял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Билял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Билял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Билял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Билял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедретдинов Гаяр

Отец ребёнка: Бедретдинов Билял

Рождение ребёнка
12.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Билял

Смерть
29.07.1987

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