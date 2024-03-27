Бедретдинова Бибисара
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1913
Дата смерти29.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бедретдинов Рафек
Отец ребёнка: Бедретдинов Билял
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бедретдинов Гаяр
Отец ребёнка: Бедретдинов Билял
Рождение ребёнка
12.07.1945
Смерть
29.07.1987