Заостровская Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.
Дочь: Заостровская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович
Рождение ребёнка
28.01.1876 ст.
Сын: Заостровский Феодосий Васильевич
Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.
Дочь: Заостровская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович
Рождение ребёнка
05.10.1881 ст.
Сын: Заостровский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.
Сын: Заостровский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович
Рождение ребёнка
21.02.1886 ст.
Дочь: Заостровская Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович
Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.
Сын: Заостровский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно