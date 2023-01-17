Заостровская Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заостровская Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.

Дочь: Заостровская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1876 ст.

Сын: Заостровский Феодосий Васильевич

Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.

Дочь: Заостровская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1881 ст.

Сын: Заостровский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.

Сын: Заостровский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1886 ст.

Дочь: Заостровская Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.

Сын: Заостровский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Заостровский Василий Германович

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заостровский Василий Германович

Смерть
Неизвестно
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