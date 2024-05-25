Брянцев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Елена Павловна
Мать ребёнка: Брянцева (Ефимова) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
28.08.1970
Сын: Брянцев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Брянцева (Ефимова) Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно