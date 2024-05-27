Первушина (Потапова) Параскева Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Первушин Тимофей Мл. Трифанов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Первушин Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Первушин Тимофей Мл. Трифанов
Смерть
Неизвестно