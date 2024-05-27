Первушина (Потапова) Параскева Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Потапова) Параскева Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Тимофей Мл. Трифанов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Первушин Родион Тимофеев

Отец ребёнка: Первушин Тимофей Мл. Трифанов

Рождение ребёнка
1745

Сын: Первушин Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Первушин Тимофей Мл. Трифанов

Смерть
Неизвестно

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