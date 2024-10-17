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Дарья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

16.06.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
?.01.1850

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1859

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1863

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1864

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.06.1874
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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