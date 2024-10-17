Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти16.06.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
?.01.1850
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
10.05.1859
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.04.1863
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
20.04.1864
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Смерть
16.06.1874