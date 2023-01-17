Костинова (Бабенкова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова (Бабенкова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Между 1795 и 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Костинов Пётр Леонович

Отец ребёнка: Костинов Леон Алексеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1793

Муж: Костинов Леон Алексеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Костинов Константин Леонович

Отец ребёнка: Костинов Леон Алексеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Между 1795 и 1809
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
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