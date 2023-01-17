Костинова (Бабенкова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиМежду 1795 и 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Костинов Леон Алексеевич
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Костинов Константин Леонович
Отец ребёнка: Костинов Леон Алексеевич
Смерть
Между 1795 и 1809