Рязанов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов Михаил Петрович

Рязанов Михаил Петрович

Место рождения

Казахстан, Костанайская область, Затобольский район, с. Борисо-Романовское

Дата рождения

21.10.1919

Дата смерти

01.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанов (Заря) Ульяна Федоровна

Образование
Неизвестно
7 классов, гражданская специальность- слесарь
Военная служба
10.09.1939
Призван на действительную военную службу и направлен в часть. Служил в 183 стрелковом полку (стрелок с 09.1939 - 10.1940); 46 батальон связи (курсант с 10.1940-10.1941); 183 стрелковый полк (ком. отде... Показать все
Демобилизация
10.05.1946
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20.03.1946
Бракосочетание
13.02.1948

Жена: Рязанов (Заря) Ульяна Федоровна

в документах Загса была допущена ошибка в девичьей фамилии Заря, поэтому в свидетельстве о бракосочетании Ульяна Федоровна значится как Зоря
Смерть
01.10.1997
Причина смерти: Хроническая ишемическая болезнь сердца

Мы используем куки для улучшения работы сайта.