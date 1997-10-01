Рязанов Михаил Петрович
Место рожденияКазахстан, Костанайская область, Затобольский район, с. Борисо-Романовское
Дата рождения21.10.1919
Дата смерти01.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанов (Заря) Ульяна Федоровна
Образование
Неизвестно
7 классов, гражданская специальность- слесарь
Военная служба
10.09.1939
Призван на действительную военную службу и направлен в часть. Служил в 183 стрелковом полку (стрелок с 09.1939 - 10.1940); 46 батальон связи (курсант с 10.1940-10.1941); 183 стрелковый полк (ком. отде... Показать все
Демобилизация
10.05.1946
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20.03.1946
Бракосочетание
13.02.1948
в документах Загса была допущена ошибка в девичьей фамилии Заря, поэтому в свидетельстве о бракосочетании Ульяна Федоровна значится как Зоря
Смерть
01.10.1997
Причина смерти: Хроническая ишемическая болезнь сердца