Кузнецова Нина Борисовна
Место рождения
Дата рождения18.12.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1972
Сын: Кузнецов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1978
Дочь: Кузнецова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно