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Кузнецова Нина Борисовна

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Место рождения

Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

18.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
20.04.1972

Сын: Кузнецов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1978

Дочь: Кузнецова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Николаевич

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