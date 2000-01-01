Шайдурова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1813
Дочь: Шайдурова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Шайдуров Борис Федорович
Рождение ребёнка
08.10.1822
Дочь: Шайдурова Пелагия Борисовна
Отец ребёнка: Шайдуров Борис Федорович
Работа или профессия
Неизвестно