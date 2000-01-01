Шайдурова Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Мавра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1813

Дочь: Шайдурова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Шайдуров Борис Федорович

Рождение ребёнка
08.10.1822

Дочь: Шайдурова Пелагия Борисовна

Отец ребёнка: Шайдуров Борис Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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