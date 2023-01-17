Архипова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1903
Дата смерти05.08.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903
Отец: Архипов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
15.02.1927
Рождение ребёнка
10.02.1929
Рождение ребёнка
1932
Смерть
05.08.1989
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область