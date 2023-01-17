Архипова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1903

Дата смерти

05.08.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903

Отец: Архипов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Иванович

Смерть
05.08.1989
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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