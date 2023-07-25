Короткий Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткий Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Короткий Руслан Дмитриевич

Мать ребёнка: Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна

Рождение ребёнка
16.10.1997

Дочь: (Короткая) Вероника Дмитриевна

Мать ребёнка: Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна

Находка, Находкинский, Приморский край

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