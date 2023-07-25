Короткий Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Руслан Дмитриевич
Мать ребёнка: Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1997
Дочь: (Короткая) Вероника Дмитриевна
Мать ребёнка: Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна
Находка, Находкинский, Приморский край