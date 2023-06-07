Мария Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Прокопьева

Мария Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Петр Антипов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Антипов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Петр Антипов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Антон Петров

Отец ребёнка: Петр Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Антипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close