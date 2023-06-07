Мария Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Петр Антипов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Антипов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Петр Антипов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Антон Петров
Отец ребёнка: Петр Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Антипов
Смерть
Неизвестно