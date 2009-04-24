Федяева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1918
Дата смерти24.04.2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918
Рождение ребёнка
26.07.1940
Сын: Кудинов Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Кудинов Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудинов Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кудинов Тимофей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2009