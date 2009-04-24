Федяева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяева Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1918

Дата смерти

24.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918

Отец: Виноградов Михаил Владимирович

Мать: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.07.1940

Сын: Кудинов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Кудинов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кудинов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кудинов Тимофей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Тимофей Андреевич

Смерть
24.04.2009
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