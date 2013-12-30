Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)
Место рожденияд.Сараштыбаш, Татышлинского района
Дата рождения21.09.1918
Дата смерти30.12.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1918
Отец: Хусаинов Арслангали
Мать: Хусаинова Миннихаят
д.Сараштыбаш, Татышлинского района
Рождение ребёнка
11.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идиятов Хатып
д.Кияк, Янаульский район, БАССР
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Хисматуллина Роза Мавлитьяновна
Отец ребёнка: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
1951
с.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1952
д.Кардон(Арибаш), Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.11.1954
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
13.11.1957
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Идиятов Хатып
Смерть
30.12.2013
д.Уядыбаш, Татышлинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Уядыбаш, Татышлинского района, РБ, РФ