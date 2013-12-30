Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

Место рождения

д.Сараштыбаш, Татышлинского района

Дата рождения

21.09.1918

Дата смерти

30.12.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.
Около 1916 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1918

Отец: Хусаинов Арслангали

Мать: Хусаинова Миннихаят

д.Сараштыбаш, Татышлинского района
Рождение ребёнка
11.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идиятов Хатып

д.Кияк, Янаульский район, БАССР
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Хисматуллина Роза Мавлитьяновна

Отец ребёнка: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
1951

Муж: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

с.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

д.Кардон(Арибаш), Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
13.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идиятов Хатып

Смерть
30.12.2013
д.Уядыбаш, Татышлинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Уядыбаш, Татышлинского района, РБ, РФ
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