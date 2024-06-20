Бударина Дарья Степанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бударина Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Фёдор Афонасьевич

Рождение ребёнка
26.08.1893

Дочь: Бударина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Бударин Фёдор Афонасьевич

Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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