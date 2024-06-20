Бударина Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1893
Дочь: Бударина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Бударин Фёдор Афонасьевич
Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно