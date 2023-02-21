Гиршман (Левенстим) Ольга Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1883
Дочь: Айзенштат Мария Маврикиевна
Отец ребёнка: Гиршман Маврикий (Мориц) Осипович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гиршман Николай Маврикиевич
Отец ребёнка: Гиршман Маврикий (Мориц) Осипович
Смерть
1908