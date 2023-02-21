Гиршман (Левенстим) Ольга Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиршман (Левенстим) Ольга Адольфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1883

Дочь: Айзенштат Мария Маврикиевна

Отец ребёнка: Гиршман Маврикий (Мориц) Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гиршман Николай Маврикиевич

Отец ребёнка: Гиршман Маврикий (Мориц) Осипович

Смерть
1908
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