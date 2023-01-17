Прянишников Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишников Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

06.11.1865

Дата смерти

30.04.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1892
Геттинген, Германия
Место жительства
По 1894
Цюрих
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.04.1948
Москва, город федерального значения Москва
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