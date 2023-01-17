Прянишников Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1865
Дата смерти30.04.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892
Геттинген, Германия
Место жительства
По 1894
Цюрих
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1948