Соскин Прокопий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Соскин Никита Федулович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Прокопьевна
Мать ребёнка: Соскина Устинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соскина Марья Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно