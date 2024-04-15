Соскин Прокопий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соскин Прокопий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Соскин Никита Федулович

Мать: Соскина Палагея Андреевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Прокопьевна

Мать ребёнка: Соскина Устинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соскина Устинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соскина Марья Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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