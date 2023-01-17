Дашков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Дашков Николай
Мать: не указана
Место жительства
С 1894 по 1915
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
№-15 Воскресенский кафедральный собор
Бракосочетание
09.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.
Мать ребёнка: Дашкова-Муравьёва Феодосия Осиповна
Смерть
После 1915