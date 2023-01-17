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Дашков Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дашков Николай

Мать: не указана

Место жительства
С 1894 по 1915
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Жена: Дашкова Пелагея Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
№-15 Воскресенский кафедральный собор
Бракосочетание
09.11.1908 ст.

Жена: Дашкова-Муравьёва Феодосия Осиповна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.

Сын: Дашков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Дашкова-Муравьёва Феодосия Осиповна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1915
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